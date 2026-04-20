تلفزيون الإحتلال: الإيرانيون على حق بشأن وقف إطلاق النار اللبناني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بصحة موقف الإيرانيين؛ إذ إن وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط فعلاً بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين في الكيان الإسرائيلي يحاولون التهرب من هذه الحقيقة المُرّة، مدّعين أن وقف إطلاق النار في لبنان ناتج عن جهود التواصل بين نتنياهو ورئيس البلاد.

ويأتي هذا في حين كتب الخبير الأمريكي روبرت بيب سابقًا في رسالة على موقع X: "إن وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت ليس مجرد وقف للأعمال العدائية، بل هو مؤشر على تحوّل في موازين القوى على الساحة العالمية".وأضاف: "لقد طالبت إيران صراحةً بوقف هجمات تل أبيب على لبنان، وقد استجابت الولايات المتحدة لذلك.

وتؤكد هذه الحالات تحليل صحيفة نيويورك تايمز لبروز إيران كرابع قوة عالمية".