مسؤول صهيوني سابق: على الرغم من كل الهجمات، أصبح حزب الله أقوى!

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلت قناة I24 التابعة للكيان الصهيوني عن جاك نيريا، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية التابع للكيان، قوله: "إذا تكبدنا خسائر في لبنان يوميًا، فإلى متى سنتحمل هذا الوضع؟"

وأضاف: "رغم كل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، خرج حزب الله من هذه الحرب أقوى من ذي قبل."

وصرح نيريا: "يمثل حزب الله المقاومة ضد تل أبيب، وهذا هو مصدر قوته الرئيسي."

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الأخيرة ضد حزب الله والهجمات الصاروخية المتتالية التي شنها مجاهدون لبنانيون قد كشفت زيف مزاعم السلطات الصهيونية بتدمير القدرات العسكرية للحزب خلال العام الماضي.

