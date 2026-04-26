"إن بي سي نيوز": الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية على يد إيران أوسع بكثير من الأرقام الرسمية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "ان بي سي نيوز" أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كشفوا للوكالة أن القواعد والمعدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الإيرانية، وأن أبعاد هذا الدمار أكبر بكثير مما أعلن رسمياً، ومن المتوقع أن تصل تكاليف إعادة الإعمار إلى مليارات الدولارات.

وأضاف المسؤولون أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير مستودعات، ومراكز قيادة، وحظائر طائرات، وبنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومدارج إقلاع وهبوط، وأنظمة رادار متطورة، وعشرات الطائرات.

