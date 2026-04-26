٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:١٣ م

"إن بي سي نيوز": الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية على يد إيران أوسع بكثير من الأرقام الرسمية

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً جسيمة بالقواعد والمعدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي أوسع بكثير مما تم الإعلان عنه، ومن المتوقع أن تصل تكاليف إعادة الإعمار إلى مليارات الدولارات.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "ان بي سي نيوز" أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كشفوا للوكالة أن القواعد والمعدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الإيرانية، وأن أبعاد هذا الدمار أكبر بكثير مما أعلن رسمياً، ومن المتوقع أن تصل تكاليف إعادة الإعمار إلى مليارات الدولارات.

وأضاف المسؤولون أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير مستودعات، ومراكز قيادة، وحظائر طائرات، وبنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومدارج إقلاع وهبوط، وأنظمة رادار متطورة، وعشرات الطائرات.

You are replying to: .
