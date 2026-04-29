الخارجية الايرانية تعقد مؤتمرا دوليا بعنوان "الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، يُعقد المؤتمر الإلكتروني "الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران: سيناريوهات مستقبلية" يوم اليوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت طهران بمشاركة نخبة من الباحثين والمحللين والخبراء البارزين.

يتناول هذا المؤتمر أبعاد الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيناريوهات المستقبلية، وتداعياتها الإقليمية والدولية، كما يوفر منصةً لحوار متخصص حول التطورات الاستراتيجية الراهنة.

وسيكون هذا اللقاء متاحًا أيضًا للمشاهدين عبر البث المباشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمركز الدراسات السياسية والدولية.

يمثل هذا الحدث فرصة قيّمة للاستماع إلى وجهات نظر تحليلية ودراسة الآفاق المستقبلية في واحدة من أهم قضايا اليوم في العلاقات الدولية.

