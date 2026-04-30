قرصنة جديدة تضاف إلى سجل العدو، الاحتلال يهاجم أسطول "الصمود العالمي" قرب اليونان

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال عضو هيئة تسيير أسطول الصمود العالمي أيوب حبراوي للميادين إنّ البحرية الإسرائيلية اعترضت واقتحمت عدداً من سفن الأسطول.

وأشار حبراوي إلى أنّ "بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من نشطاء الأسطول وانقطع الاتصال بعدد آخر منهم".وتابع حبراوي: "وفق تجربتنا في الأسطول السابق قوات الاحتلال تعتدي على الناشطين فور نزولها على متن المراكب".

من ناحيتهم، قال ناشطون في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة إنّ "زوارق عسكرية إسرائيلية اقتربت من سفن الأسطول المتجه نحو قطاع غزّة".

وأصدر الأسطول نداء استغاثة عاجل لمواجهة تهديد خطير ومتصاعد في أثناء إبحاره في المياه اليونانية، وذلك بعد وقوع هجوم تشويش مُتعمّد على الإشارات الأمر الذي أدّى إلى قطع اتصال الأسطول عن العالم الخارجي.

في الوقت نفسه، حاصرت سفن عسكرية وطائرات مسيرة الأسطول الأمر الذي أثار مخاوف من تدخل إرهابي غير قانوني.

المصدر:الميادين

