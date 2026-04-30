  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١١:٠٠ ص

قرصنة جديدة تضاف إلى سجل العدو، الاحتلال يهاجم أسطول "الصمود العالمي" قرب اليونان

قرصنة جديدة تضاف إلى سجل العدو، الاحتلال يهاجم أسطول "الصمود العالمي" قرب اليونان

أعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ القوات الإسرائيلية بدأت السيطرة على سفن الأسطول المتجهة إلى قطاع غزّة، ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإنّه "تقررت السيطرة على الأسطول بعيداً عن (سواحلنا) بسبب حجمه ووجود نحو 100 قارب و1000 ناشط".

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال عضو هيئة تسيير أسطول الصمود العالمي أيوب حبراوي للميادين إنّ البحرية الإسرائيلية اعترضت واقتحمت عدداً من سفن الأسطول.

وأشار حبراوي إلى أنّ "بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من نشطاء الأسطول وانقطع الاتصال بعدد آخر منهم".وتابع حبراوي: "وفق تجربتنا في الأسطول السابق قوات الاحتلال تعتدي على الناشطين فور نزولها على متن المراكب".

من ناحيتهم، قال ناشطون في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة إنّ "زوارق عسكرية إسرائيلية اقتربت من سفن الأسطول المتجه نحو قطاع غزّة".

وأصدر الأسطول نداء استغاثة عاجل لمواجهة تهديد خطير ومتصاعد في أثناء إبحاره في المياه اليونانية، وذلك بعد وقوع هجوم تشويش مُتعمّد على الإشارات الأمر الذي أدّى إلى قطع اتصال الأسطول عن العالم الخارجي.

في الوقت نفسه، حاصرت سفن عسكرية وطائرات مسيرة الأسطول الأمر الذي أثار مخاوف من تدخل إرهابي غير قانوني.

المصدر:الميادين

/انتهى/

رمز الخبر 1970386

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات