مصدر عسكري مطلع: إيران مستعدة لأي سيناريو في مضيق هرمز. والطلقات الأولى قد أُطلقت

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار المصدر، في معرض حديثه عن الطلقات الأولى التي أطلقتها القوات الإيرانية باتجاه بعض الزوارق القتالية الأمريكية، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، كما في حرب الأربعين يوماً، لن تسمح بمرور القوات القتالية الأمريكية، ولن يتم أي عبور في مضيق هرمز دون إذن من القوات المسلحة الإيرانية.

وشدد المصدر المطلع على أن "جميع السفن يجب أن تعتبر من تجربة حرب الأربعين يوماً، وألا تدفع ثمن حماقة الأمريكيين".

وأكد المصدر أن "إيران، بالإضافة إلى إطلاق النار تجاه الزوارق القتالية الأمريكية، أعدّت سيناريوهات أخرى، وستعمل بها عند الحاجة".

