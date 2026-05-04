٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٤٩ م

مصدر عسكري مطلع: إيران مستعدة لأي سيناريو في مضيق هرمز. والطلقات الأولى قد أُطلقت

أكد مصدر مطلع، حول الإجراءات العدائية الأمريكية في مضيق هرمز، أن إيران مستعدة تماماً لأي سيناريو، وأن الأمريكيين يعلمون أن إيران لن تسمح بترامب والقوات الأمريكية بالبلطجة والتنمر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار المصدر، في معرض حديثه عن الطلقات الأولى التي أطلقتها القوات الإيرانية باتجاه بعض الزوارق القتالية الأمريكية، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، كما في حرب الأربعين يوماً، لن تسمح بمرور القوات القتالية الأمريكية، ولن يتم أي عبور في مضيق هرمز دون إذن من القوات المسلحة الإيرانية.

وشدد المصدر المطلع على أن "جميع السفن يجب أن تعتبر من تجربة حرب الأربعين يوماً، وألا تدفع ثمن حماقة الأمريكيين".

وأكد المصدر أن "إيران، بالإضافة إلى إطلاق النار تجاه الزوارق القتالية الأمريكية، أعدّت سيناريوهات أخرى، وستعمل بها عند الحاجة".

