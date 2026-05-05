بلومبرغ: مضيق هرمز شبه خالٍ من الملاحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت بلومبرغ، في تقرير حول الوضع المتوتر في الخليج الفارسي، أنه في أعقاب التطورات الأخيرة، كان مضيق هرمز شبه خالٍ من حركة الملاحة البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصبح الجو العام في قطاع النقل البحري شديد الحذر.

ووفقًا لبلومبرغ، تشير الهجمات الأخيرة على ميناء الفجيرة الإماراتي إلى توسع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإيرانية. وبحسب التقارير الميدانية ومقابلات مع أطقم السفن، سُمعت رسائل لاسلكية تحذر من حدود جديدة يدافع عنها الحرس الثوري الإيراني.

وتقوم مئات السفن بتغيير مسارها من مضيق هرمز والتجمع بالقرب من دبي في أعقاب مساعي إيران لتوسيع سيطرتها على الممرات المائية. تُظهر الصور والتقارير أنه مع ابتعاد السفن أكثر فأكثر عن مضيق هرمز، ازدادت كثافة السفن في المناطق الأبعد عن هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل ملحوظ.

ويرى الخبراء أن أحداث هذا الأسبوع لم تُشكّل تحديًا للأمن البحري فحسب، بل تسببت أيضًا في حالة جمود غير مسبوقة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويأتي هذا في الوقت الذي زعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين أن السفن العالقة في الخليج الفارسي يُمكنها عبور مضيق هرمز دون إبلاغ إيران، وأن الولايات المتحدة ستُرشدها لكنها لن تُرسل سفنها عبر المضيق للدفاع عنها!

