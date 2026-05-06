اللواء صفوي: الإمبراطورية الأمريكية في زوال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء رحيم صفوي، المستشار العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد اللواء غلام رضا سليماني، قائد مؤسسة الباسيج، إلى الصفات الشخصية المتميزة والخدمات الجليلة التي قدمها هذا الشهيد الجليل للشعب الإيراني، قائلاً: "كان اللواء سليماني رجلاً ذا فكرٍ ثاقب، وثقافةٍ راسخة، وإيمانٍ قوي، وكان على صلة وثيقة بالقرآن الكريم وأهل البيت، وعمل دائمًا في إطار الإسلام النقي".

أكد صفوي على أخلاق هذا القائد الشهيد وسلوكه الذي يركز على الشعب، مضيفًا: "منذ أن كان اللواء سليماني ناشطًا في قوات الباسيج وحتى أصبح قائدًا للفرقة 44 قمر بني هاشم، لم أرَ فيه قط أي سلوك قاسٍ أو متغطرس أو متكبر. لقد كان عصاميًا، يهتم بالشعب، وشجاعًا جدًا، وكان يعتبر الشعب دائمًا الركيزة الأساسية لقوة إيران الوطنية".

وقال المستشار العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة: "عرفت هذا الشهيد العظيم لأكثر من أربعين عامًا. كان رجلًا ذا أخلاق رفيعة وفكر ثاقب، ورغم مسؤولياته الجسام، ظل متواضعًا ومهتمًا بالشعب، وقد أدى دوره على أكمل وجه في تعزيز التعبئة العامة والتعبئة البنّاءة".

وفي الختام، أشار صفوي إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ومقاومة الشعب للضغوط الاقتصادية والعقوبات، وقال: "بفضل الله ومقاومة الشعب الإيراني، تتراجع الإمبراطورية الأمريكية، ويواجه الكيان الصهيوني أيضًا مشاكل داخلية". نرجو أن يدمر الله شر هؤلاء الأعداء على أيدي المؤمنين.