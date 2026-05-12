بالصورة..امريكا تعيد أول ناقلة نفط غير إيرانية كانت قد عبرت مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أظهرت عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية للسفن أن البحرية الأمريكية أعادت ناقلة كانت تحمل النفط العراقي وكانت قد عبرت مضيق هرمز بإذن من إيران.

كانت هذه الناقلة اليونانية "أجيوس فينوريس"، أرسلت بعد عبورها مضيق هرمز في مياه بحر عُمان، إشارةً متجهةً نحو وجهتها في فيتنام.

والآن، كتب حساب "مانش أوسينت" لتتبع حركة الملاحة البحرية: "أُجبرت هذه الناقلة التي تحمل النفط العراقي على العودة لأنها عبرت مضيقًا تسيطر عليه إيران؛ إذا كان الاقتصاد العالمي ينهار، فليس ذلك خطأ إيران، بل خطأ أمريكا".

