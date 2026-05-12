الحرس الثوري يجري مناورات "لبيك يا خامنئي" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ مناورة "قائد الشهيد" الكبرى – الإمام الخامنئي قدس الله نفسه الزكية – التي ركّزت على الاستعداد لمواجهة العدو، في مستوى فيلق "محمد رسول الله (ص)" بطهران، تحت شعار "لبيك يا خامنئي".

وبحسب التقرير، أعلن العميد "حسن حسن زاده" قائد فيلق محمد رسول الله (ص) بطهران وقائد هذه المناورة، عن الجهوزية الكاملة للوحدات وللفرق المغاوير في الحرس الثوري والتعبئة (الباسيج)، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه المناورة التدريب على جميع السيناريوهات المخطط لها مسبقاً، وعلى التكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو في أي أرض، وتم تقييمها. وأكد أن رفع القدرة القتالية لمواجهة أي تحرك للعدو الأميركي-الصهيوني كان من أهداف وسيناريوهات هذه المناورة التي نُفذت بنجاح، وقد تحققت جميع أهدافها.

استمرت مناورة "قائد الشهيد" الكبرى – الإمام الخامنئي قدس الله نفسه الزكية – لخمسة أيام وليالٍ متتالية في مناطق العمليات حول طهران.

انتهى/