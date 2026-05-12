وزير العلوم الإيراني يبحث مع نظيره البيلاروسي التعاون بين البلدين والمشاركة في اجتماع شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير التعليم البيلاروسي خلال الاتصال الهاتفي عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الإيراني في اعقاب الاعتداءات على إيران، معرباً عن أمله في توسيع التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين البلدين.

وأعلن استعداد بيلاروسيا التام للتعاون في مجالات التعليم والبحث وتبادل الطلاب، معرباً عن أمله في أن يشارك وزير العلوم الإيراني في اجتماع وزراء العلوم للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

من جانبه، أعرب "سيمائي" عن تقديره للدعوة الرسمية التي وجهها الجانب البيلاروسي له للمشاركة في اجتماع وزراء العلوم للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

واقترح وزير العلوم، إعداد وتوقيع وثيقة ثنائية لتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي، بالتزامن مع زيارة الوفد الإيراني إلى بيلاروسيا.

كما أعرب "سيمائي" عن تقديره لحكومة بيلاروسيا ووزير تعلیمها على تعاطفهما مع الشعب الإيراني في اعقاب العدوان الصهیو الأمريكي ضد إيران مؤكدا: إن هذا العدوان لم يستهدف الحدود الجغرافية للبلاد فحسب، بل استهدف أيضاً البنية العلمية الإيرانية،حيث تعرضت أهم المراكز البحثية والمختبرات والجامعات في البلاد لأضرار.