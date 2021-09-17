عبداللهيان يدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وبيلاروسيا في أقرب وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى أمير عبد اللهيان ، الیوم الجمعة، وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي علی هامش قمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة عاصمة تاجیکستان وأعرب عن اهتمامه بتوسيع العلاقات الشاملة مع بيلاروسيا داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

ووصف سياسة الحظر والتهديدات بأنها إحدى السياسات الفاشلة و الدائمة للولايات المتحدة مشددا على أن السياسة هي استمرار لسياسة الأحادية التي ترفضها الجمهوریة السلامیة الایرانیة.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى بعض مشاكل الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في بيلاروسيا داعیا إلى حل فوري لهذه القضايا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البيلاروسي عن ارتياحه للاجتماع مع نظيره الإيراني،و أعلن عن استعداد بلاده لعقد لجنة مشتركة، مؤکدا علی اهتمام مينسك بتطوير العلاقات مع طهران.

وأعرب عن تقديره لمقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسياسة الأحادية والحظر الأمريكي مدینا أسلوب الأحادية قائلا ان السیاسة محکوم علیها بالفشل.

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