بزشكيان : هجمات العدو على المنشآت الرياضية دليل على عداءه لكرامة الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس بزشكيان مجمع آزادي الرياضي، الذي يتسع لـ 12 ألف شخص، والذي دُمر بالكامل خلال الاعتداءات والهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وخلال هذه الزيارة، اطلع الرئيس الايراني على آخر مستجدات إعادة الإعمار وقام بتقييم الأضرار، وشدد، في حديثه مع المسؤولين الرياضيين ومديري المجمع، على ضرورة تسريع عملية إعادة الإعمار، وترميم البنية التحتية المتضررة بالكامل، وتقديم دعم شامل للمرافق الرياضية في البلاد.

وأعرب بزشكيان عن أسفه الشديد لاستهداف المنشآت الرياضية والبنية التحتية العامة في البلاد خلال هذه الهجمات، قائلاً: إن الهجمات على المجمعات الرياضية ليست مجرد تدمير لهيكل أو مساحة مادية؛ تُشكّل هذه الأماكن جزءًا من الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية، ورمزًا لجهود شباب هذا الوطن وأملهم وفخرهم.

وفي إشارة إلى المكانة الخاصة لهذا المجمع في تاريخ الرياضة الإيرانية، أضاف الرئيس: "على مدى العقود الماضية، كان هذا المجمع الرياضي مسرحًا لأعظم الإنجازات، ومضامين رياضية رائعة للرياضيين، ومصدرًا للفرح والفخر للأمة الإيرانية. إن استهداف مثل هذا المكان يُظهر بوضوح أن أعداء الأمة الإيرانية لا يُعادون قدرات البلاد الدفاعية وتقدمها العلمي فحسب، بل يُعادون أيضًا كل رمز من رموز كرامة الأمة الإيرانية وفرحها وتضامنها وفخرها".

