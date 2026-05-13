بزشكيان في لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم: نأمل أن ترفعوا علم إيران عالياً بكل فخر واعتزاز

وأفادت وكالة معر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان تمنى في لقاء مع المنتخب الوطني لكرة القدم قبل توجهه للمشاركة في كأس العالم، التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، قائلاً: نأمل أن تشاركوا في هذه المنافسات بثقة ووحدة وروح معنوية عالية، وأن تعودوا مرفوعي الرأس، وأن ترفعوا علم إيران عالياً أمام العالم.

خلال هذا الحفل، تم تقديم القميص رقم 12 للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم إلى مسعود بيشكيان.

قبل كلمة الرئيس، قدم وزير الرياضة والشباب أحمد دونيامالي، مثنياً على حضور الرئيس الملهم بين لاعبي المنتخب، تقريراً عن استعدادات المنتخب والظروف السائدة في المعسكرات التدريبية الأخيرة.

وفي إشارة إلى بعض الأجواء الإعلامية والسياسية التي أُثيرت ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم عشية كأس العالم، قال: "على الرغم من الضغوط الإعلامية والأجواء السياسية، فقد أُقيمت معسكرات تدريب المنتخب الوطني في جوٍّ احترافي ومنضبط، واليوم، تشكّلت روح فريدة من التعاطف والتحفيز والمسؤولية بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني". وأضاف وزير الرياضة والشباب: "لقد أقسم لاعبو المنتخب الوطني على التواجد في الملعب بكل قوتهم من أجل شرف إيران الإسلامية وعزتها وفخرها، وقد عززت أحداث الأشهر الأخيرة من تصميمهم على الدفاع عن اسم إيران".