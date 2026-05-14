١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:١٥ م

بزشكيان: أثبت الشعب الإيراني أن سبيل التغلب على المشاكل هو الوحدة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس مسعود بزشكيان على مواقع التواصل الاجتماعي: أثبت الشعب الإيراني أن سبيل التغلب على المشاكل هو التضامن الوطني، وكما وقفوا صفًا واحدًا خلال حرب الأربعين يومًا، سيتجاوزون أيضًا مرحلة إعادة الإعمار بروح التعاطف والوحدة. أنا ممتنٌ للشعب الإيراني على هذا المستوى من الوعي بالوضع، والتفاني، والتضحية، والجهد. نبني إيران معًا. شكرا إيران.

