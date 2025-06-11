وزير النفط ینفي ما یتم تداوله حول تراجع مبيعات النفط الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، نفى اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، الادعاءات حول تراجع مبيعات النفط الإيراني.

وحول وضع حظر على الميثانول الإيراني رد قائلا: لم اسمع شيئا حول الحظر الأمريكي على الميثانول الإيراني.

وأضاف بشأن الضغوطات الأمريكية: "ترامب يتحدث عن الضغط على إيران؛ ونحن قادرون على التعامل معه".

وحول الفرق في حجم مبيعات النفط الإيراني في فترة ادارة ترامب الأولى فتره ادارته والثانية، قال: "يؤمن ترامب بالقيود، ونحن أيضا نؤمن بقدرتنا على تجاوزها. واليوم، رُفعت الضغوطات عن النفط الإيراني".

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