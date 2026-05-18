رافع الاثقال الایراني علي رضا یوسفي يحطم الرقم القياسي في العالم ويحرز ذهبية وفضية وبرونزية أسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال 2026 في غانديناغار، قدم علي رضا يوسفي، ممثل إيران في فئة رفع الأثقال فوق 110 كغم، أداءً مذهلاً وتمكن من الفوز بميداليتين ثمينتين.

نجح يوسفي في رفع وزني 177 و184 كغم في الخطف الفردي، لكنه خسر وزنة 189 كغم في المحاولة الثالثة، ليحرز في النهاية الميدالية البرونزية في هذه الفئة.

قدم يوسفي أداءً رائعًا في الخطف المزدوج، فبعد رفعه وزن 248 كجم، لم ينجح في المحاولة الثانية لرفع وزن 261 كجم، لكنه في المحاولة الثالثة رفع الوزن نفسه ليفوز بالميدالية الذهبية في هذه الفئة ويحطم الرقم القياسي العالمي فيها.

فاز ممثل إيران في فئة الوزن الثقيل الممتاز بالميدالية الفضية بمجموع وزن بلغ 446 كيلوغراماً.

/انتهى/