رسالة قاليباف بمناسبة تتويج شباب ربّاعي إيران: لا سد أمام التقدم والكرامة الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن النص الكامل لرسالة محمد باقر قاليباف جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"كان خبر فوز المنتخب الإيراني الوطني لرفع الأثقال واهتزاز علم الجمهورية الإسلامية المجيد في بطولة العالم للشباب خبراً مباركاً وسعيداً، أسعد قلب الشعب الإيراني الشريف وأمدّه بالتفاؤل في هذه الأيام الحساسة.

لقد أثبت أبطالنا وأصحاب المروءة، الذين واجهوا بعض الصعوبات بسبب هجمات الأعداء على إيران العزيزة، بفوزهم مرة أخرى أنه لا يوجد أي سد أمام تقدمنا وعزتنا الوطنية، وأن مزيج التخصص والالتزام إلى جانب القوة الشبابية والإدارة العلمية، يمكنه أن يجعل قمم الفخر تحت أقدام الشباب الإيراني، وينشد النشيد الوطني لبلادنا في العالم.

هذا الفوز ليس مجرد حدث عابر، بل هو نتيجة تخطيط ومنهجية، تظهر القدرات البشرية والإدارية العالية في إيران الأعز علينا من أرواحنا. إنه نهج يمكن تطبيقه ويحقق العزة والكرامة المتزايدة للشعب الإيراني الشريف في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية العظيم، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله)، في جميع المجالات على غرار رياضيونا الشجعان والشرفاء.

وأتقدّم بتهنئة هذا الفوز المشرّف والمليء بالفخر لمنتخب إيران الوطني لرفع الأثقال للشباب، الذي جلب الفرح والسرور في هذه الأيام المصيرية إلى قلوب شعبنا الشريف والأبي، إلى الرياضيين، والمدربين، والإداريين في هذا المجال، وإلى شعب إيران الإسلامية العزيز، وأسأل الله تعالى أن يديم تألق شباب وطننا في جميع المجالات."

