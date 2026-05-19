السفير الإيراني لدى ألمانيا: السلام مع ازدواجية المعايير غير ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد نيلي، السفير الإيراني لدى برلين، ردًا على تصريحات مسؤولين ألمان، بمن فيهم وزير الخارجية، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "أكدت إيران مرارًا وتكرارًا أنها لا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة دفاع مناسبة. إذا كانت ألمانيا تعارض الأسلحة النووية حقًا، فيجب أن تكون معاييرها موحدة، لا انتقائية: مطالبة الكيان الإسرائيلي بنزع سلاحه النووي، ورفض الحرب من خلال إدانة صريحة لأي عدوان عسكري على إيران، وأي هجمات على المدنيين، بدءًا من الهجمات الصاروخية الأمريكية على مدرسة ميناب.

وأكد قائلًا: "السلام مع ازدواجية المعايير غير ممكن".

ووفقًا لهذا التقرير، كان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد صرح سابقًا في بيانات موجهة إلى طهران: "يجب على إيران الآن أن تتخلى بشكل موثوق عن أي خيار لامتلاك أسلحة نووية".

كما دعا إلى فتح مضيق هرمز بالكامل، مؤكداً على ضرورة إنهاء إيران للحصار.

وفي رسالة منفصلة يوم الأحد، أعلنت المستشار الألماني أن على إيران الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون أي قيود.

