الإمام الباقر (عليه السلام) والحركة العلمية: نموذج لحل الأزمات الأخلاقية والفكرية

وكالة مهر للأنباء: يصادف اليوم ذكرى استشهاد الإمام الباقر (عليه السلام). في عالمنا المعاصر الصاخب، حيث يتزايد البحث عن نماذج أخلاقية وفكرية أصيلة، فإن إعادة تفسير حياة الإمام محمد الباقر (عليه السلام) ليست نهجًا تقليديًا، بل هي حل للتحديات البيولوجية التي يواجهها الإنسان المعاصر.

في هذه المقابلة، توجهنا إلى سعيد طاووسي مسرور، عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي، لاستكشاف الجوانب الخفية للحركة العلمية والسياسة الاجتماعية للزعيم الشيعي الخامس من وجهة نظره. انضموا إلينا في هذه المقابلة التحليلية لنستعرض الدروس العملية المستفادة من حياة الإمام الباقر (عليه السلام) لمجتمعنا المعاصر.

كيف استطاع الإمام الباقر، الملقب بـ"باقر العلوم"، أن يُرسّخ دعائم الحضارة الإسلامية في تلك المرحلة التاريخية من خلال تأسيس حركة علمية وتخريج طلاب متميزين؟

تولى الإمام الباقر (عليه السلام) الإمامة في وقتٍ كان فيه المجتمع الإسلامي يعاني من انقسام فكري عميق. فاستغل الفرصة المتاحة، وانحسار الضغوط السياسية، وأسس حركة علمية عظيمة أكسبته لقب "باقر العلوم".

لم تقتصر هذه الحركة العلمية على تفسير القرآن، بل شملت علومًا متنوعة كالعلم، والفقه، والأخلاق، وغيرها. وقد أدى هذا التنوع التعليمي إلى تحرير الحضارة الإسلامية من احتكار فكري، ومهّد الطريق لازدهارها في العصور اللاحقة.

ومن خلال تخريج طلاب بارزين كزهرة بن محمد بن مسلم وأبي بصير، أنشأ شبكة من العلماء الخبراء في أرجاء العالم الإسلامي. كان هؤلاء الطلاب هم الوسطاء الذين نقلوا معارف الإمام إلى الأجيال اللاحقة، ودوّنوها في الكتب السردية التي تُشكّل اليوم أساس الفقه الشيعي.

تكمن أهمية عمل الإمام في تحويله المعرفة من حالة سطحية وتقليدية إلى منهجية قائمة على الاستدلال والمنطق. فقد علّم طلابه كيفية استنباط حلول للمشكلات المستجدة بالاستعانة بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخيرًا، فإن لقب "باقر العلوم" يعني "اختراق سطح المعرفة والوصول إلى أعماق الحقيقة". لم يقتصر دور هذه الحركة على تحويل المذهب الشيعي إلى هوية فكرية متماسكة، بل ضمنت أيضًا استقلال المسلمين الفكري عن التيارات الدخيلة والمنحرفة في ذلك العصر.