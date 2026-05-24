غريب آبادي يوصل رسالة عراقجي إلى البوسعيدي ويعلن انعقاد اجتماع مضيق هرمز بين ايران وعمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، على حسابه في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن زيارته لسلطنة عُمان ولقائه مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيد، وتقديمه رسالة شفهية إليه من وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي: خلال زيارتي لسلطنة عُمان على رأس وفد دبلوماسي وقانوني، التقيتُ بوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيد، وقدّمتُ له رسالة شفهية من وزير الخارجية الإيراني الدكتور عراقجي.

وأضاف: "جاءت هذه الرسالة في إطار المشاورات المستمرة والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتتناول المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تُعقد بوساطة باكستان، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنجاح هذه المحادثات".

وصرح غريب آبادي: "بعد هذا الاجتماع، عُقد اجتماع موسع بين الوفدين العماني والإيراني لمراجعة مجموعة من المبادئ التي تنظم مرور السفن عبر مضيق هرمز، مع احترام أمن وسيادة الدول المطلة على المضيق، وفي ضوء قواعد القانون الدولي المعمول بها".

وقال: "حضر هذا الاجتماع معالي الشيخ خليفة بن علي الحارثي، نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين".