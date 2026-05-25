  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٣٤ ص

ناقلتا نفط وغاز تعبران المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز

ناقلتا نفط وغاز تعبران المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز

أفادت وكالة "رويترز" عن عبور سفينتين تحملان شحنات من النفط والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز، وذلك باستخدام المسار الذي حددته إيران للملاحة الآمنة، وكانت السفينتان متجهتين إلى باكستان والصين.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن "رويترز" أن بيانات الملاحة البحرية أظهرت أن السفينتين استخدمتا المسار الذي حددته إيران لعبور آمن في المضيق. كما أفاد التقرير أن إحدى هاتين السفينتين العملاقتين كانت تحمل نفطاً خاماً عراقياً متجهة إلى الصين، وقد ظلت في انتظار الإذن في المنطقة طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

يُذكر أن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري كانت قد أعلنت مؤخراً أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبرت 33 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها.

/انتهى/

رمز الخبر 1971101

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات