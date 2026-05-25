ناقلتا نفط وغاز تعبران المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء عن "رويترز" أن بيانات الملاحة البحرية أظهرت أن السفينتين استخدمتا المسار الذي حددته إيران لعبور آمن في المضيق. كما أفاد التقرير أن إحدى هاتين السفينتين العملاقتين كانت تحمل نفطاً خاماً عراقياً متجهة إلى الصين، وقد ظلت في انتظار الإذن في المنطقة طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

يُذكر أن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري كانت قد أعلنت مؤخراً أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبرت 33 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها.

