أفادت وكالة مهر للأنباء في جنوب القوقاز، برزت ثلاثة اتجاهات مختلفة في وقت واحد خلال الأسبوع الماضي، تستدعي انتباه إيران ويقظتها. تستغل جمهورية أذربيجان فرصة استضافة منتدى المدن العالمية التابع للأمم المتحدة في باكو كمنصة لاكتساب شرعية دولية والتفاوض بشأن نقل الطاقة إلى أوروبا، في وقت تتفاقم فيه أزمة الطاقة في منطقة الخليج الفارسي. عشية الانتخابات البرلمانية الحاسمة، يتعين على أرمينيا اتخاذ خيار استراتيجي بين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولكل منهما عواقب وخيمة ومختلفة على البلاد.

كما أن روسيا مستاءة للغاية من توجه حكومة باشينيان نحو التغريب. تتبنى الحكومة الجورجية المستقلة، على عكس الحكومة الأرمينية، نهج الاستشراق وتعزز مكانة الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية، بينما تمارس في الوقت نفسه ضغوطًا قانونية على معارضي التغريب.

وبناءً على هذه الصورة العامة، تستمر منطقة جنوب القوقاز في التحرك في ثلاثة اتجاهات مختلفة: تسعى باكو إلى أن تكون محط أنظار سوق الطاقة، وتسعى يريفان إلى الحفاظ على توازن هش، بينما تعيد تبليسي تشكيل الساحة السياسية الداخلية وفقًا لرؤيتها الخاصة.