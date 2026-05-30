رد إيران على الحرب سيكون سريعًا؛ تل أبيب ستُشلّ

أفادت وكالة مهر للأنباء حذّرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية في تقرير لها من التطورات المتسارعة في صناعات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكتبت: "في الحرب القادمة، قد تستهدف إيران إسرائيل بسرعة غير مسبوقة".

ووفقًا للتقرير، حذّرت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الكيان الصهيوني في تقييمها الجديد من أنه في حال نشوب حرب أخرى مع إيران، فمن المرجح أن تحاول طهران إطلاق الصواريخ بوتيرة أسرع من الحروب السابقة.

وفي إشارة إلى الحروب السابقة التي فرضها النظام على إيران، كتبت قيادة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني: "في بعض الحالات، شنّت طهران عمليات صاروخية في غضون ساعات من الهجوم الأولي، ويتوقع الجيش الإسرائيلي الآن أن يكون هذا الوقت أقصر في المستقبل".

أشار إسرائيل هيوم، مستذكراً أن غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران في الحرب السابقة كانت قنابل عنقودية، نثرت مئات القنابل الصغيرة في المناطق المستهدفة، إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية حذرت من أنه في حال نشوب حرب مستقبلية محتملة، فإن الهجمات الأولية قد تؤدي إلى شلل كامل للجبهة الداخلية وإغلاق قطاعات مثل مطار بن غوريون والنظام التعليمي". ولفتت وسائل الإعلام الصهيونية إلى مخاطر شن حرب أخرى ضد إيران، وكتبت: "حالياً، لا يتمتع سوى جزء من الشعب الإسرائيلي بالحماية الكافية".