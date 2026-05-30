المونيتور يكشف: خطة أمريكية إسرائيلية شاملة للإطاحة بالحكومة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الميادين، كشفت مصادر غربية عن تفاصيل جديدة للخطة المشؤومة التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكشف المونيتور، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، عن خطة "شاملة ومفصلة" للولايات المتحدة والكيان الصهيوني للإطاحة بالحكومة الإيرانية بالتعاون مع جماعات انفصالية كردية.

وكشف المونيتور، نقلاً عن مصدر استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى، أن خطة الإطاحة بالنظام الإيراني بالتعاون مع الأكراد كانت شاملة ومفصلة. وكان الأمريكيون على دراية تامة بهذه الخطة، حيث تلقوا تقريراً مفصلاً عنها.

زعم المصدر الإسرائيلي أن الأكراد كانوا على استعداد لتنفيذ هذه العملية، لكن واشنطن أوقفتها في اللحظة الأخيرة.

ونقل موقع "المونيتور" عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله: "من يدري متى، أو حتى إن كانت ستتاح فرصة مماثلة مرة أخرى؟"

وكشف المصدر الاستخباراتي الإسرائيلي أن الإحباط كان عميقاً بين الأكراد المقيمين في العراق، وأن هناك تخوفاً من رد فعل طهران بعد الكشف عن تفاصيل الخطة.