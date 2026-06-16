عارف: إدارة مضيق هرمز من إنجازات "حرب رمضان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه مع مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة "زهراء بهروز آذر" وعدد من مسؤولات هذه المؤسسة، اليوم الثلاثاء، قدّم عارف تعازيه بحلول شهر محرم الحرام، وأشار إلى انتصارات الشعب الإيراني في حرب رمضان، قائلا إن إيران حققت انتصارات في "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة"، معتبرا أنها استمرار لنجاحات الثورة الإسلامية منذ عام 1979.

وأضاف أن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن إيران بعد "حرب الاثني عشر يوما" تعرّفت على نقاط ضعفها، ما دفعها إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والعسكرية بشكل واسع وفق توجيهات القيادة. وقال إن هذه الجهود أدت إلى "نهضة كبيرة في مجال التكنولوجيا" وزيادة كفاءة المعدات العسكرية، مؤكدا أن العلماء الإيرانيين، ومن بينهم النساء العالمات، لعبوا دوراً مهماً في هذا التقدم.

وأشاد عارف أيضاً بأداء فريق التفاوض الإيراني، معتبرا أن ما تحقق في "الشارع والميدان العسكري وجبهات الخدمة" يجري تحويله الآن إلى نتائج عبر الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تتحول مذكرة التفاهم الأخيرة إلى اتفاق نهائي.

واضاف: علينا أن نتذكر أن الصراع بين الحق والباطل صراع أبدي، وأن نستعد لمواجهة كل تحديات ومؤامرات الغرب المتوحش وغير المتحضر. يجب على الجميع احترام نتائج المفاوضات. كيف يُعقل أن يُقدم من يعجزون عن حل حتى الخلاف بين شقيقين حلاً للخلافات التاريخية والاستراتيجية بين إيران والغرب؟.

كما أعرب عن أمله في أن تُصلح حكومات المنطقة نفسها، وأن يُدرك حكامها أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في خدمة الإمبريالية والاستکبار . بل يجب عليهم خدمة شعوبهم والعالم الإسلامي والشعوب الحرة، وأن يُعطوا الأولوية للمنطقة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران قدّمت عبر التاريخ تضحيات كبيرة لنيل حقوقها في المضيق، مضيفاً أن طهران تتجه الآن إلى الاستفادة الكاملة من تلك الحقوق.

وأوضح أن الشعب الإيراني معروف بكرم الضيافة، وأن كثيراً من عمليات المرور عبر المضيق كانت تتم "بضيافة الإيرانيين وبدون مقابل"، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات للسفن من دون تقاضي مقابل مادي نظير الخدمات المقدمة.

وأضاف أن تقديم هذه الخدمات ضروري أيضا لضمان سلامة الملاحة ومنع الحوادث مثل الاصطدام بالألغام البحرية أو التلوث.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد عارف على الدور المهم للسيدات الإيرانيات خلال الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أنهن أسهمن في إدارة احتياجات الأسر خلال "حرب الاثني عشر يوما" بما حال دون حدوث نقص في الأسواق، كما لعبن دورا محوريا في "جبهة الشارع" خلال حرب رمضان.