بيان الحكومة السويسرية بشأن المحادثات التمهيدية بين إيران وأمريكا يوم الجمعة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن الحكومة السويسرية أعلنت أن اجتماعاً سيعقد يوم الجمعة لممثلي أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية، لإجراء محادثات أولية.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين أمريكا وإيران ستُعقد حسب البرنامج يوم الجمعة في منتجع "بورغنشتوك" الجبلي في سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الوقت الحالي، لا يزال البرنامج كما هو، حيث ستلتقي أمريكا وإيران، إلى جانب الوسطاء باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غداً في بورغنشتوك لإجراء محادثات أولية حول تنفيذ الاتفاق".

يأتي هذا بعد أن كانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن التوقيع الرسمي الذي كان مقرراً في جنيف، قد ألغي بعد التوقيع عليه في فرساي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال ليلة أمس، عند مغادرته قصر فرساي في باريس بعد عشاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون، للصحفيين، إنه وقع على تفاهم إنهاء الحرب مع إيران.

/انتهى/