صحة غزة: الأوضاع الإنسانية تتفاقم رغم وقف إطلاق النار واستمرار القيود الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح الدقران أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينعكس بشكل فعلي على حياة المواطنين أو على واقع الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية والإنسانية لا تزال تشهد تدهورا مستمرا في مختلف مناطق القطاع.

وبيّن أن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة منذ العاشر من أكتوبر 2025 لا يتجاوز 22 في المئة من الاحتياجات الفعلية للسكان، في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع تدفق الإمدادات الأساسية التي يحتاجها مئات الآلاف من النازحين.

ولفت إلى أن القطاع الصحي ما زال يعاني نقصا حادا في الأدوية، مؤكدا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بإدخال الكميات المطلوبة من المستلزمات العلاجية منذ بدء وقف إطلاق النار، كما لم تسمح بإدخال أي أجهزة طبية جديدة إلى المستشفيات والمنشآت الصحية منذ السابع من أكتوبر.

وحذر الدقران من تزايد المخاطر الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة التدهور البيئي وتردي الظروف المعيشية، موضحا أن المستشفيات تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى والمصابين في وقت تعاني فيه من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية اللازمة لاستمرار عملها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك بشكل عاجل لتأمين إدخال المنظفات والمبيدات والأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإنقاذ المنظومة الصحية والبنية التحتية التي تعرضت لأضرار واسعة جراء العدوان والحصار المستمر.