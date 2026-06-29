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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٠٦ م

ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف بدير البلح.. والاحتلال يحرّك "الخط الأصفر"

ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف بدير البلح.. والاحتلال يحرّك "الخط الأصفر"

قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصاب آخرون، الاثنين، فيما واصل توسيع مناطق سيطرته بقطاع غزة بتوسيعه نطاق "الخط الأصفر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب 5 آخرين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن شابا وسيدة أصيبا بجروح متوسطة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بتوغل عدد من آليات جيش الاحتلال في شارع صلاح الدين بمحيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

وأزاحت آليات الاحتلال المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى "الخط الأصفر" نحو الغرب قرابة 150 مترا، من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا، بما يشير إلى توسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال في مخالفة لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

رمز الخبر 1971916
محمدرضا غفاری

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