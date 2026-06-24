قاليباف: الشعب الإيراني أظهر أن عهد فرض الإرادة على الدول المستقلة قد ولّى

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ألقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كلمة صباح اليوم (الأربعاء 24 يونيو) في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد المجالس البرلمانية لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو.

واستهل رئيس مجلس الشورى الاسلامي كلمته هذه، بتوجيه الشكر إلى الشعب الأذربيجاني ورئيس المجلس الوطني وأمانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مثمنا حسن الاستضافة وتوفير مناخ الحوار البناء بين الممثلين المسلمين في هذا المؤتمر.

ثمّ تقدّم "قاليباف" بأحر التعازي إلى شعبي إيران وأذربيجان، وإلى جميع الأحرار في العالم، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع)، مؤكدا أن شهر محرم الحرام يعلّمنا أن العزة والكرامة لا تنالان بالاستسلام، وأن الدم ينتصر على السيف، معربا عن أمله في أن يخرج حوارهم اليوم،من خلال التمسك بالنهج النوراني للإمام الحسين (عليه السلام)، بما يعود بالخير على الأمة الإسلامية جمعاء.

وأردف رئيس البرلمان الايراني مشيرا الى "ان انعقاد الدورة العشرون لاتحاد الدول البرلمانية الإسلامية تأتي في ظل ظروف استثنائية، بعد أن خاضت إيران تجربة عدوان عنيف تمثل في حرب أربعين يوما شنتها أمريكا والكيان الصهيوني، واصفا إياها بالعمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد قائد الثورة الاسلامية وعدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين، إلى جانب ارتقاء أكثر من ثلاثة آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين ألفا، واستهداف واسع للبنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

مقاومة الشعب الايراني وصموده الاسطوري اجبر العدو على الاستسلام في ميادين القتال والتفاوض

وشدّد "قاليباف" على أن "المقاومة الباسلة للقوات المسلحة، والصمود الأسطوري للشعب في الشوارع، فرضا على أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب تكاليف باهظة. وهذه المقاومة التي انبثقت من الإيمان، كانت العامل في إحباط العدو عن تحقيق أهدافه، وإجباره على الاستسلام في ميادين القتال والتفاوض".

وأوضح رئيس المجلس أن "هذه الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت محاولة منظمة لتغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وفرض الإرادة على شعب حر. وقد تصوّر مخططو هذا العدوان أنهم يستطيعون، من خلال الضغط العسكري والحصار والحرب النفسية والعمليات الإرهابية، إجبار الشعب الإيراني على التراجع، وإعادة كتابة معادلات المنطقة لصالحهم".

وأكد قاليباف أن "ما حدث كان على نقيض تام مع حسابات مخططي الحرب. فلقد أثبت الشعب الإيراني أن عصر فرض الإرادة على الشعوب المستقلة قد ولىّ، وقد رأيتم كيف أشاد العالم بهذا الصمود وهذا الانتصار".

وتابع: هذه الحرب، وإن فرضت تكاليف باهظة على شعبنا، إلا أنها كشفت حقيقة أساسية، وهي أن مقاومة الشعب وصموده، بصفته القوة الحقيقية، تعمل على إرباك حسابات المعتدين في أشد الظروف قسوة. فالسلام المستدام ليس نتاج استسلام أو ضغط أو ذلّ، بل هو نتاج الاقتدار والعزّة والاحترام.

انتصار ايران هو رسالة ايمانية للامة الاسلامية

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي في كلمته الى ان "انتصار الشعب الإيراني يحمل رسالة مهمة إلى مسلمي العالم، وهي أن الحفاظ على الاستقلال والعزة الوطنية مرهون بالإيمان بتعاليم الإسلام الإنسانية. فالقرآن يعلّمنا ألا نظلم ولا نُظلم، ويأمرنا بأن نكون في أقصى درجات القوة، وألا نتّكل على الكافرين، وأن نتمسّك بحبل الله ولا نتفرّق، ويخبرنا أن فئة قليلة بإذن الله قد تنتصر على أعداء كثر، ويضمن لنا النصر إن آمنا بالله إيمانا حقيقيا. وقد طبّق الشعب الإيراني المسلم هذه الأوامر الإلهية بعمله المؤمن".

ومضى في القول مؤكدا على ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم ما عانته من آلام وخسائر في الحرب العدوانية الأخيرة، تُصرّ على قاعدة أساسية، وهي: تفضيل المنطق على القوة، وتفضيل المقاومة على الاستسلام".

الدبلوماسية الفعالية تقوم على احترام سيادة الدول ودعم الشعوب

وأضاف قاليباف: لقد أثبتت التجارب أن الدبلوماسية لا تكون مستدامة وفعّالة إلا عندما تقوم على الاحترام والمساواة والاعتراف بسيادة الدول، وتستند إلى دعم الشعوب. وتفاهم إسلام آباد لم يكن نتاج ضغط أو إكراه، بل ثمرة المقاومة واقتدار الشعب الإيراني الباسل؛ إنه تفاهم أثبت أن الحوار لا يثمر إلا حين يتخلى الطرف المقابل عن فرض إرادته على شعب متحضر، ويعترف بحقوقنا. ولهذا السبب، تحوّلت مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد إلى إعلان هزيمة أمريكا.

واستطرد موضحا ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بسلام يقوم على حقوق الشعوب والاحترام المتبادل والالتزامات المتوازنة والمصالح المشروعة. ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن الدفاع المقتدر والتماسك الوطني والدبلوماسية الرشيدة هي عناصر متكاملة، وأن تكاملها الذكي يضمن الأمن والاستقرار. والأولى أن تكون شعوب وحكومات المنطقة هي من تقرّر مصيرها، لا أن يتخذ الآخرون القرارات نيابة عنها انطلاقا من مصالحهم الأنانية".

أمن المنطقة يجب أن تضمنه دول المنطقة نفسها

وأكد "قاليباف" على ان "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على هذه المبادئ الأساسية: أن أمن المنطقة يجب أن تضمنه دول المنطقة نفسها؛ فلا دولة في المنطقة ستجد أمنها في انعدام أمن الآخرين. كما يجب أن يكون الاقتصاد والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. وينبغي تسخير الطاقات الهائلة والمتنوعة للعالم الإسلامي، من موارد الطاقة وممرات النقل إلى رأس المال البشري والعلمي، في مسار التنمية المستدامة وازدهار الدول الاسلامية وشعوبها".