عبور 300 ألف شخص خلال أيام محرم عبر معبر مهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حيدر دشتي بور، المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة إيلام، قال في معرض حديثه عن إحصائيات حركة الزائرين في محطة الشهيد سليماني الحدودية: "منذ بداية شهر محرم وحتى اليوم، تم تسجيل أكثر من 300 ألف حركة عبور في هذه المحطة، واستخدم أكثر من 36 ألفًا و814 شخصاً وسائل النقل العام للتنقل".

وأضاف دشتي بور: "تم حتى الآن تنفيذ 988 رحلة حافلات من محطة الشهيد سليماني، وتم خلال هذه الرحلات نقل 2,746 مسافراً إلى وجهات مختلفة في البلاد. وتجري حالياً حركة العبور في المحطة بشكل سلس، ولا توجد أي مشكلة أو خلل في عملية تقديم الخدمات".

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