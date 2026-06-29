حزب الله: جوزيف عون يسعى إلى حرب أهلية في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نواف الموسوي، النائب السابق في البرلمان اللبناني والعضو البارز في حزب الله، صرح بأن الرئيس جوزيف عون هو من يسعى إلى حرب أهلية في لبنان، ويضغط على قائد الجيش العماد رودولف هيكل لتقديم استقالته، لكن قائد الجيش يرفض ذلك.

وطمأن الموسوي الشعب اللبناني بأن اتفاق "الإطار"، الذي تم توقيعه في واشنطن بين ممثلي الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، لا قيمة له ولا يدعو للقلق.

من ناحية أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة اللبنانية طلبت رسمياً من واشنطن عدم نشر "الملحق الأمني" لاتفاق الإطار مع الكيان الصهيوني. ويعتقد المحللون أن طلب التعتيم هذا هو دليل على الطبيعة المخزية لهذه الملاحق، والتي من المحتمل أن تحتوي على بنود تتعارض مع السيادة الوطنية للبنان، وتقبل بشروط أمنية مفروضة من قبل المحتلين.

وفي الوقت نفسه، شهدت العاصمة بيروت تظاهرات ضد هذا الاتفاق، حيث اعتبره المحتجون مخزياً وخيانة لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توقيعه.

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