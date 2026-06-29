حزب الله: نراقب الانتهاكات "الإسرائيلية" ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن حزب الله فجر اليوم الاثنین: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" واصل، أمس الأحد، خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار؛ مجددا التاكيد بأن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن.

وأدان حزب الله هذه الممارسات؛ مشددا على أنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن وطنه وشعبه.

وفي تفاصيل الاعتداءات الميدانية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، امس الأحد، شن الطيران الحربي للعدو غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة النبطية، تزامنا مع غارة جوية مماثلة طالت مبنى سكنيا آخر في بلدة ميفدون، كما أغار الطيران المسيّر التابع للاحتلال على أرض مفتوحة في بلدة فرون.

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