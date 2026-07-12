اللواء رضائي: سنحتفظ بإدارة مضيق هرمز والثأر هو قضية رئيسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل اللواء محسن رضائي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، اليوم، خلال مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد في مرقد الإمام الخميني (رحمه الله) في بجنورد، رسالة شكر من قائد الثورة إلى أهالي خراسان الشمالية، قائلاً: كان لأهالي هذه المحافظة حضور قوي وفعّال في تشييع جثمان القائد الشهيد، وفي مراسم إحياء الذكرى، وفي التجمعات الليلية، وبالنيابة عن قائد الثورة الاسلامية، أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين وأهالي خراسان الشمالية.

وفي إشارة إلى وجوده في العراق، صرّح رضائي قائلًا: في النجف، شهدتُ بنفسي كيف ذرف الشعب العراقي دموع الحزن على فقدان القائد الشهيد، ولم يقتصر هذا الحزن على إيران وحدها.

أكد رضائي أن الجمهورية الإسلامية تواجه في آنٍ واحد قضيتين: "مواصلة مسيرة الثورة" و"السعي لتحقيق حقوقها"، مضيفًا: "سيتم السعي بكل قوة لتحقيق حقوق الشعب الإيراني، ولن يتم تجاهل مطالب البلاد".

وفي إشارة إلى المواقف الأمريكية، صرّح مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة: "إن الموكب الجنائزي المهيب للقائد الشهيد قد أثار غضب الأعداء، وسيواصل الشعب الإيراني مسيرته مستندًا إلى الإيمان والوحدة، حاميًا مُثل الثورة الإسلامية".

وفي معرض حديثه عن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الردع، تابع رضائي: "إننا نحمي مضيق هرمز بفضل الله، لأن هذا الممر الاستراتيجي يُعدّ أحد ركائز الردع الوطني، ويلعب دورًا حاسمًا في ضمان الأمن والمصالح الوطنية".

وأضاف: "يمثل مضيق هرمز رادعًا استراتيجيًا، وستحمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصالح البلاد وأمنها بالاعتماد على قدراتها الدفاعية وإمكانياتها الوطنية".

وفي الختام، أعرب مستشار القائد العام عن امتنانه لحضور أهالي خراسان الشمالية في منراسم تشييع القائد الشهيد ومراسم تأبينه، وقال: "بالنيابة عن قائد الثورة الاسلامية، أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين وأهالي خراسان الشمالية على حضورهم الحافل ودعمهم الفعال في هذه المراسم".

وفي جزء آخر من كلمته، استشهد رضائي بآيات من القرآن الكريم، مؤكدًا على ضرورة الثبات في وجه العدو، وقال: "لقد وعد الله أن المؤمنين إن لم يضعفوا أمام العدو، فسيكون النصر حليفهم، والنصر حليف الأمم الصامدة".

كما شدد على أهمية ردع الجمهورية الإسلامية والحفاظ على قدراتها الاستراتيجية.

/انتهى/