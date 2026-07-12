الحرس الثوري الإيراني: دمرنا حظائر طائرات MQ-9 الأمريكية في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

**قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ**

"حاول الكيان الأمريكي المجرم، بفرض إرادته على الحكومة الملكية العمانية، ليلة أمس، تكرار تجربته الفاشلة، وتحريك عدة سفن في مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز، لكنه أوقف برد حاسم من القوات البحرية.

ولتعويض هذه الهزيمة، شن الجيش الأمريكي القاتل للأطفال هجوماً جوياً على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على السواحل الجنوبية. وكما وعدنا، تلقى على الفور رداً قاسياً على عدوانه.

قام مقاتلو القوات الجوفضائية الشجعان التابعون للحرس الثوري باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية. وفي المرحلة الأولى من هذا الرد، استهدفوا البنى التحتية والمرافق العسكرية المهمة في قاعدة "الأمير حسن" الجوية في الأردن، ودمروا مركز القيادة والسيطرة لهذه القاعدة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة، بعدة صواريخ باليستية.

إن استمرار عدوان أمريكا الناقضة للعهود سيكون له ردود أشد قسوة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية

/انتهى/