وزير النفط الايراني: نقلنا كميات كبيرة من النفط إلى خارج منطقة الحصار والعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن باك نجاد قال إن طهران، وبالنظر إلى سجل أمريكا في عدم الالتزام بتعهداتها، اتخذت قراراً بالحفاظ على الهياكل والآليات التي تتيح لها الالتفاف على العقوبات النفطية والحد من تأثيرها في قطاع تجارة النفط.

وأضاف أن إيران تمكنت، خلال الفترة التي شهدت تخفيفاً أو رفعاً لبعض القيود، من نقل كميات كبيرة من النفط إلى خارج نطاق الحصار والعقوبات.

وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن الآليات المعمول بها جرى تصميمها وتنظيمها بطريقة تضمن استمرار قدرة البلاد على بيع النفط، مؤكداً أن عمليات التصدير ما زالت متواصلة حتى الآن وفق هذه الترتيبات.