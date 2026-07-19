رئيس الوزراء العراقي يزور طهران نهاية الأسبوع الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور إيران نهاية الأسبوع الحالي ويوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم استقبل، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، في مقر الوزارة".

وأضافت أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وجدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران نهاية الأسبوع الجاري، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

ومن جهته اعتبر السفير العراقي في طهران ياسر الحجاج، هذه الزيارة بأنها أول زيارة رسمية للزيدي إلى طهران، ومؤكداً أنها قد تكون لها أيادٍ بيضاء في تعميق أواصر العلاقات الثنائية.

وشدّد الحجاج، مستحضراً عمق التاريخ الذي يربط بين البلدين، وما تشتبك به شعوبها من خيوط الثقافة والدين والمصير المشترك، على أن هذه الرواسخ تُشكّل أرضاً خصبة لمدّ جسور التعاون في شتى المجالات، وأن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين من شأنه أن يوطد عرى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين طهران وبغداد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعصف بالمنطقة.

وأضاف الحجاج أن من أهداف هذه الزيارة المساهمة في تهدئة الأوضاع ونبذ التوتر، ودعم مسيرة الاستقرار والسلام في المنطقة.