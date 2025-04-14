وزير النفط الايراني: الاتفاق الذي وقع اليوم مع العراق ينص على التعاون في مجالات عديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قدم وزير النفط الايراني محسن باكنجاد، شرحا حول مذكرات التفاهم التي وقعها اليوم الاثنين في بغداد، مع نظيره العراقي "حيان عبد الغني السواد"؛ تصريح على هامش اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء، وزير النفط العراقي بالعاصمة بغداد اليوم، مبينا انها تنص على التعاون الثنائي في مجالات عديدة، ومنها التنقيب البحري ونقل الغاز المصاحب عبر الحقول الحدودية للعراق الى ايران، بهدف توفير الوقود لمحطات الغاز الطبعي المسال، واشراك القطاع الخاص في هذه العملية.

وفي لفت "باك نجاد" الى القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية بين البلدين؛ قائلا : نحن باشرنا بالفعل في بعض النشاطات المتعلقة بالنفط، انطلاقا من هذه المشتركات، مبينا ان بعضها تعود الى الاتفاقات الثنائية الموقعة سابقا، وقد تم في هذه الزيارة اتخاذ بعض الخطوات من اجل تنفيذها.

ووقع وزير النفط الإیراني، اليوم الاثنين، مع نظيره العراقي، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون النفطي بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقیة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني السواد، استقبل وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد؛ مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين، عقدا اجتماعاً تم خلاله بحث آليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك، وبما يخدم مصلحة البلدين".