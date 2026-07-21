الحرس الثوري یستهدف البنية التحتية لبيانات أمازون في البحرين ردا على القصف الامريكي لمنشآت دارخوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي البيان رقم 39، معلنةً فيه عن تنفيذ هجوم صاروخي على البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين.

ونص البيان كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

الشعب الباسل للجمهورية الإسلامية الإيرانية

واصل مقاتلو قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي، متوكلةً على الله عز وجل، الموجة الرابعة والعشرين من عملية نصر 2، وردًا على العدوان والاعتداء الذي شنه الجيش الأمريكي أمس على المنشآت قيد الإنشاء والمدنية في دارخوين، هاجمت البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين بعدة صواريخ كروز، ودمرتها.

أكد البيان: ستصل التقارير الإضافية عن هذه العملية العقابية التي نفذها أبناء الشعب الإيراني البواسل إلى علم الأمة الكريمة.

«وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية نُفذت ردًا على الهجمات الأخيرة التي شنها الأمريكيون على منشآت مدنية في منطقة دارخوين، وتُعتبر ضربة قوية للبنية التحتية الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

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