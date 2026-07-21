مقتل عدد من الجنود في استهداف مجمع تمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء البيان كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني البصير والدائم الحضور في الميدان، بفضل دعواتكم الصالحة، تواصل العمليات العقابية لمقاتلي الإسلام ضد العدو الأمريكي بنجاح. وفي استمرار للموجة 24 من عملية نصر 2، شن مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري هجوماً على مجمع تمركز قوات الجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال في منطقة الركبان بالأردن، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

لقد قدم وزير الحرب الأمريكي، وهو نفسه مجرم حرب، هؤلاء القتلى على أنهم أبطال، وقلل عددهم بشكل كبير عما هو حقيقي.

ليعلموا أنه في قاموس أي أمة، لا يُطلق اسم الأبطال على الجنود الجبناء الذين يستخدمون الأسلحة المتطورة لقتل الأطفال الأبرياء.

سيعاقب أحرار العالم قريباً مجرمي الحرب هؤلاء على أفعالهم."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/