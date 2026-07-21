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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٤:١٠ م

القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الجيش اللبناني في زوطر الغربية

القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الجيش اللبناني في زوطر الغربية

أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "روسيا اليوم"، أن مصادر إخبارية ذكرت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير كبيرة في بلدتي بيت ياحون وكونين جنوب لبنان.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدة حداثا جنوب لبنان.

وفي الوقت نفسه، أفادت المصادر الإخبارية عن قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان.

وأصدر الجيش اللبناني بياناً أعلن فيه أن قواته قامت بتفجير ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية.

كما أشار الجيش اللبناني إلى أن "الجنود المحتلين الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه قواتنا في زوطر الغربية. وستعيق الهجمات الإسرائيلية تنفيذ الخطوات المتعلقة بالانتشار في المناطق التجريبية".

/انتهى/

رمز الخبر 1972468

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