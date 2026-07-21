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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:٥٣ م

تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

أفادت مصادر سورية عن تحركات جديدة للقوات الصهيونية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، شملت تركيب كاميرات حرارية وأنظمة مراقبة ورصد في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن موقع "روسيا اليوم" أن مصادر محلية في محافظة القنيطرة أعلنت أن دوريات إسرائيلية قامت بنصب كاميرات حرارية وأنظمة مراقبة ورصد في المناطق المرتفعة القريبة من خط وقف إطلاق النار مع سوريا.

وأشارت هذه المصادر إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت اليوم الثلاثاء قرية "الصمدانية الغربية" في ريف القنيطرة، ونصبت نظاماً للمراقبة والرصد، ثم انسحبت.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت أمس ريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة، وفي الوقت نفسه، كانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في سماء المنطقة.

وقالت المصادر إن جنود الاحتلال قاموا باعتقال وتفتيش مواطنين سوريين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظتا القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، بين الحين والآخر، عمليات اقتحام للقوات الإسرائيلية، وتقع حوادث مثل إطلاق النار في المناطق الحدودية السورية مع فلسطين المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972467

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