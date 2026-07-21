تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء عن موقع "روسيا اليوم" أن مصادر محلية في محافظة القنيطرة أعلنت أن دوريات إسرائيلية قامت بنصب كاميرات حرارية وأنظمة مراقبة ورصد في المناطق المرتفعة القريبة من خط وقف إطلاق النار مع سوريا.

وأشارت هذه المصادر إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت اليوم الثلاثاء قرية "الصمدانية الغربية" في ريف القنيطرة، ونصبت نظاماً للمراقبة والرصد، ثم انسحبت.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت أمس ريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة، وفي الوقت نفسه، كانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في سماء المنطقة.

وقالت المصادر إن جنود الاحتلال قاموا باعتقال وتفتيش مواطنين سوريين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظتا القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، بين الحين والآخر، عمليات اقتحام للقوات الإسرائيلية، وتقع حوادث مثل إطلاق النار في المناطق الحدودية السورية مع فلسطين المحتلة.

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