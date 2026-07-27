بالمئات.. حصيلة ثقيلة للخسائر الأمريكية خلال الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت الشبكة، إن "هذه الإحصاءات جاءت بعد دمج بيانات جديدة صادرة عن البنتاغون مع الأرقام المحدثة الخاصة بالعملية العسكرية التي أطلقت عليها واشنطن اسم (الغضب الملحمي)".

بدورها نقلت "سي بي أس" عن مسؤول أمريكي، أن "الجيش نقل جوا أكثر من 400 عسكري من الشرق الأوسط لتلقي أنواع مختلفة من العلاج منذ بدء عملية الغضب الملحمي".

والأسبوع الماضي، قلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي، أن 12 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح خطيرة بهجمات شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيّرة في الأردن ودول أخرى خلال شهر تموز/ يوليو.

وقال المسؤول، إن الإصابات استدعت نقل الجنود إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا لتلقي العلاج، مبينا أن المصابين من بين 100 عسكري أمريكي أعلن البنتاغون تعرضهم لإصابات جراء هجمات إيرانية منذ مطلع تموز/ يوليو.

وأشار المسؤول، إلى أن نحو 50 من تلك الإصابات وقعت خلال هجمات شُنت مؤخرا على قواعد تتمركز فيها القوات الأمريكية في الأردن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة المركزية ليست ملزمة بالكشف عن معلومات تتعلق بأفراد الخدمة المصابين، ولا سيما عندما يعودون سريعا إلى أداء مهامهم.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن التحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين لا يزال جاريا.

وأكد أن نظام رادار في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت تعرض للتدمير في حوالي 20 يوليو بعد ستة أشهر فقط من اكتمال بنائه.