عبد الباري عطوان: تراجع ترامب عن تهديداته ضد إيران سببه الخوف من تداعيات الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري عطوان، في منشور على حسابه في منصة X، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع، كعادته، عن تهديداته بشن «هجوم كبير جداً» على إيران.

وأضاف عطوان أن السبب الحقيقي لهذا التراجع، بحسب رأيه، يعود إلى الخوف من نتائج الحرب، وارتفاع أعداد القتلى في صفوف القوات الأمريكية، وما وصفه بتمرد عدد من قادة الجيش الأمريكي، إلى جانب امتلاك إيران منظومة صاروخية متطورة.

ورأى عطوان أن الولايات المتحدة باتت، وفق تقديره، في موقف حرج، معتبراً أنها وقعت في «مصيدة حرب استنزاف إيرانية واسعة وطويلة»، الأمر الذي انعكس على مواقف الإدارة الأمريكية تجاه التصعيد العسكري مع طهران.