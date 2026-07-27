مقتل أربعة عناصر من زمرة "بيجاك" الإرهابية غرب ايران

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني سعيد منتظر المهدي اعلن عن تفكيك خلية ارهابية تابعة لزمرة "بيجاك" ومقتل أربعة من عناصرها في عملية مشتركة بين حرس الحدود وقوات الامن في الشريط الحدودي لمدينة بانة.

وفي هذه العملية، التي جرت مساء الاحد، تلقت قوات حرس الحدود التابعة لفوج الحدود، بالتعاون الاستخباراتي والعملياتي مع قوات الامن ، بلاغاً بدخول أحد العناصر الرئيسية لزمرة "بيجاك" الإرهابية إلى البلاد

وأثناء مراقبة المنطقة وحركة المرور، رصدت القوات سيارة تقلّ عناصر من هذه الزمرة الإرهابية.

وأعلن المتحدث باسم الامن الداخلي مقتل أربعة عناصر من الخلية إثر اشتباك مسلح، قائلاً إنه خلال تفتيش السيارة وموقع الاشتباك، عُثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك عدة مسدسات ، ومخازن ذخيرة، وذخائر قتالية، وقنابل يدوية.

وقبل خمسة أيام، وفي اشتباك مسلح بين فوج الحدود بمنطقة جكيغور الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران وبين خلية إرهابية، قُتل عنصران من الخلية ، وتم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والصواعق والمتفجرات.