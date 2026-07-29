هجوم بطائرات مسيّرة على منشآت غازية أمريكية في المياه الاقليمية المصرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن شركة "أمبري" للأمن البحري، أفادت بأنها سجلت هجوماً بطائرة مسيّرة على الأقل، استهدف منشأة تخزين غاز طبيعي مسال تابعة للولايات المتحدة في منطقة دمياط المصرية.

ويُذكر أن هذه المنشأة التخزينية العائمة مملوكة لشركة أمريكية، وترفع علم جزر المارشال.

وإثر هذا الحادث في دمياط، التي تضم محطة إسالة الغاز الطبيعي (LNG) المصرية على ساحل البحر المتوسط، تم إخلاء عدة سفن من المنطقة.

وقد أفادت وزارة النفط المصرية بأن حريقاً اندلع على متن سفينتين لإسالة وتخزين الغاز في ميناء دمياط، وأن الفرق المعنية تعمل على السيطرة على النيران وإخمادها.