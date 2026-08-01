عراقجي يؤكد على أهمية تعزيز مصالح البلاد في إطار توجيهات قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد الاجتماع الثاني والسبعون لمجلس الإعلام للحكومة، باستضافة وزارة الخارجية، وبحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، ورئيس مجلس الإعلام للحكومة إلياس حضرتي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدثين باسم الحكومة ووزارة الخارجية فاطمة مهاجراني وإسماعيل بقائي.

في هذا الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإعلام للحكومة إلياس حضرتي، والمتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية في مجالات الدبلوماسية الرسمية والقانونية والدولية والشعبية لشرح منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن المصالح الوطنية، وأعلنا استعداد المجلس للمساعدة في شرح الإنجازات ودراسة قضايا وتحديات السياسة الخارجية.

وشرح وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، آخر المستجدات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات والتطورات التي أعقبت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب والانتهاكات المتكررة للمعاهدة والعدوان العسكري الأمريكي على إيران، والجهود والتدابير التي تتخذها أجهزة السياسة الخارجية لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية، والمشاورات التي عُقدت لتنظيم آليات العمل بالتعاون مع سلطنة عُمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار وزير الخارجية إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز المصالح العليا للبلاد في إطار تدابير وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وتعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبراً أن الإعلام جزء من الحرب الأمريكية الصهيونية المفروضة، ومؤكداً على الدور المحوري للإعلام في عرض الرواية الحقيقية للدفاع الإيراني المقدس ضد العدوان الوحشي، فضلاً عن الحفاظ على التماسك والتضامن الوطنيين وتعزيزهما.

بعد ذلك، شرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، مختلف جوانب "اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين" وأهميتها في حماية أمن إيران ومصالحها الوطنية في بحر قزوين.

وفي ختام الاجتماع، أجاب وزير الخارجية على أسئلة المشاركين حول مواضيع مختلفة تتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية.

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