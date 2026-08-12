تل أبيب تطلق تحذيراً أحمر بشأن سفر الإسرائيليين إلى مصر والأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز المعلومات الفلسطيني أن ما يسمى هيئة مكافحة الإرهاب التابعة للكيان الصهيوني أصدرت تحذيراً أحمر بشأن السفر إلى مصر والأردن، وأعلنت رفع مستوى التهديد فيهما.

ودعا التحذير الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر إلى مصر والأردن، بسبب القلق من احتمالية استهدافهم على خلفية الحرب على غزة، كما طلب من المتواجدين حالياً في هذين البلدين مغادرتهما.

ونصحت الهيئة أيضاً، حتى إشعار آخر، بالامتناع عن القيام برحلات عبور عبر مصر والأردن. وفي ما يخص الأردن، أوضح التحذير أن من يضطر للعبور عبر هذا البلد، يفضل استخدام مطار العقبة، وتقصير مدة وجودهم في الأردن إلى الحد اللازم للسفر فقط.

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