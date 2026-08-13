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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٢٩ ص

حركة حماس تعرب عن تقديرها لتصريحات اللواء رضائي بشأن ضرورة وقف حربي غزة ولبنان

حركة حماس تعرب عن تقديرها لتصريحات اللواء رضائي بشأن ضرورة وقف حربي غزة ولبنان

قدّر عضو المكتب السياسي لحركة حماس تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن ضرورة إنهاء الحرب في لبنان وغزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة شهاب أن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أعرب عن تقديره لتصريحات محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشأن ضرورة إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها لبنان وغزة.

وقال نعيم إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تقدّر تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن ضرورة إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها لبنان وغزة.

وأضاف أن وقف هذه الحروب هو مصلحة عليا للمنطقة وشعوبها ومستقبل سكانها، وأن استمرارها لا يخدم إلا مخططات الكيان الصهيوني القائمة على التقسيم وزعزعة الاستقرار وإرهاق قدرات المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972990

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