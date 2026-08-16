ايران تدين بشدة جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وتصف صمت مجلس الامن مدعاة للأسف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار بقائي الى مواصلة العدوان العسكري للكيان الصهيوني على لبنان وانتهاك السيادة الوطنية ووحدة اراضي هذا البلد، واصفا استمرار الصمت والتقاعس من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة قبال هذه الخروقات السافرة للقانون الدولي وحقوق الانسان الدولية، بأنه مدعاة للاسف؛ مطالبا بوقف الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني في الجنوب اللبناني ومغادرته المناطق المحتلة في لبنان فورا.



واشاد متحدث الخارجية، بالمقاومة المشرفة التي جسدها الشعب اللبناني في مواجهة الكيان المحتل، مجددا التاكيد على حق لبنان القانوني والشرعي في استخدام كافة الوسائل للدفاع عن كيانه امام اعتداءات الكيان المحتل، كما اكد على موقف الجمهورية الاسلامية المتضامن مع لبنان في سياق الدفاع عن سيادته الوطنية واستقلاله وكرامته.



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